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По Україні випало до 23 см снігу

По Україні випало до 23 см снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Карпатському регіоні випало до 23 см снігу, загалом в Україні, крім західних областей, випадатиме помірний сніг, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях місцями сильний сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

При цьому, за даними Укравтодору, станом на 8:00 суботи сніг помірної інтенсивності випадає в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях, де висота снігового покриву становить 10-20 см.

Невеликий сніг характерний у Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Донецькій та Херсонській областях, де випало від 2 до 10 см снігу.

На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, перший день зими приніс сніг та мороз.

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