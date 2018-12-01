По Україні випало до 23 см снігу

При цьому, за даними Укравтодору, станом на 8:00 суботи сніг помірної інтенсивності випадає в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях, де висота снігового покриву становить 10-20 см.

Невеликий сніг характерний у Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Донецькій та Херсонській областях, де випало від 2 до 10 см снігу.

На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, перший день зими приніс сніг та мороз.