Перший день зими приніс сніг, мороз та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні майже на всій території України очікується сніг, місцями сильний, на дорогах ожеледиця. Про це інформує УНН із посиланням на Українському гідрометцентрі.
“1 грудня в Україні, крім західних областей, погіршення погодних умов: помірний сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг; вдень у Приазов’ї мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу”, — йдеться у повідомленні.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний з переходом на Правобережжі на західний, 5-10 м/с, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Температура вночі 4-9° морозу, на заході країни 11-16°, в Карпатах до 20°; вдень 2-7° морозу, у Приазов’ї близько 0°.