Перший день зими приніс сніг, мороз та ожеледицю

“1 грудня в Україні, крім західних областей, погіршення погодних умов: помірний сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг; вдень у Приазов’ї мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу”, — йдеться у повідомленні.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний з переходом на Правобережжі на західний, 5-10 м/с, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 4-9° морозу, на заході країни 11-16°, в Карпатах до 20°; вдень 2-7° морозу, у Приазов’ї близько 0°.