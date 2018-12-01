Первый день зимы принес снег, мороз и гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня почти на всей территории Украины ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинском гидрометцентре.
“1 декабря в Украине, кроме западных областей, ухудшение погодных условий: умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег, днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега”, — говорится в сообщении.
На дорогах страны гололедица. Ветер восточный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с, метели.
Температура ночью 4-9° мороза, на западе страны 11-16°, в Карпатах до 20 °; днем 2-7° мороза, в Приазовье около 0°.