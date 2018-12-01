По Украине выпало до 23 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Карпатском регионе выпало до 23 см снега, в целом в Украине, кроме западных областей, будет выпадать умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
При этом, по данным Укравтодора, по состоянию на 8:00 субботы снег умеренной интенсивности выпадает в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см.
Небольшой снег характерен в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега.
На дорогах страны гололедица.
Напомним, первый день зимы принес снег и мороз.