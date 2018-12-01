С начала снегопада в столичном регионе произошло более полусотни ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала текущих суток, как начался снегопад, в Киевской области произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, три из которых - с пострадавшими. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в комментарии корреспонденту УНН.
"С 00:00, как начался снегопад, произошло 52 ДТП, 3 из них - с пострадавшими", - отметил спикер областной полиции.
По его словам, для нынешних погодных условий это обычная статистика, хотя при отсутствии осадков происходит примерно 20-30 ДТП.
При этом он добавил, что дороги государственного значения относительно хорошо расчищены, кроме того, водители начали осторожно ездить за рулем и не нарушают правила дорожного движения.
Напомним, на автодороге вблизи города Умань Черкасской области из-за ДТП образовалась пробка в несколько километров.
В одной из школ города Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.