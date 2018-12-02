Завтра в Украине до 12 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Завтра в Украине до 12 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.
"Ясно. Без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Температура ночью - 7-12 градусов мороза, местами в центральных и восточных областях 13-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза, в западных и южных областях ночью 3-8 градусов мороза, днем - 0- 5 тепла", - говорится в сообщении.
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Напомним, синоптики предупреждали, что на выходных в Украине придет потепление.
Как сообщал УНН, с начала прошлых суток, как начался снегопад, в Киевской области произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, три из которых - с пострадавшими.
В одной из школ города Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.