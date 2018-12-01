Лікар порадив, як правильно поводитися на морозі

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Під час перебування на морозі не рекомендується вживати гарячі напої, палити, носити важкі речі в руках, а також розпивати алкогольні напої. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

"Треба бути уважними людям із гарячими напоями на вулиці, тому що можна застудити горло, також перепад гарячого і морозного повітря негативно вплине на здоров’я зубів. Для тих, хто палить, сигарети можуть стати додатковим ризиком на морозі, оскільки перепад гарячого і холодного повітря, так само, може стати додатковим ризиком", - зазначив медик.

За його словами, крім того, в Україні морозна погода часто супроводжується ожеледдю, тож слід носити зручне взуття, при необхідності – використовувати спеціальні наліпки на взуття, а також не носити сумки і пакети в двох руках. Крім того, у морозну погоду, взагалі не рекомендується переносити важкі речі в руках, оскільки вони порушують кровообіг. Краще носити сумку на плечі, або рюкзак за спиною.

При цьому він додав, що під час тривалого перебування на морозі періодично треба перевіряти чутливість виступаючих частин обличчя – кінчика носа, щік, вух, а також пальців рук і ніг. Якщо вони втратили чутливість, і вона не відновлюється протягом 5-10 хвилин, значить, може знадобитися медична допомога.

В такому разі, перш за все, треба обов’язково зайти в тепле приміщення, де вкрити замерзлу частину тіла теплою ковдрою чи шарфом, не використовуючи для обігріву якісь електричні нагріваючи пристрої і не опускаючи їх у гарячу воду. Якщо це не допомагає, треба вже негайно звертатися в травмпункт за медичною допомогою.
Найбільшу ж небезпеку на морозі становить алкоголь, при вживанні якого втрачається адекватне відчуття температури, швидко втрачається тепло, і людина швидко може переохолодитися.

Щоб уберегтися від можливого переохолодження, слід носити просторі й теплі взуття і одяг, одягати термобілизну, а також зняти металеві прикраси.

Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.

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