Врач посоветовал, как правильно вести себя на морозе

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время пребывания на морозе не рекомендуется употреблять горячие напитки, курить, носить тяжести в руках, а также распивать алкогольные напитки. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.

"Надо быть внимательными людям с горячими напитками на улице, так как можно простудить горло, также перепад горячего и морозного воздуха негативно повлияет на здоровье зубов. Для тех, кто курит, сигареты могут стать дополнительным риском на морозе, так как перепад горячего и холодного воздуха, так же, может стать дополнительным риском", - отметил медик.

По его словам, кроме того, в Украине морозная погода часто сопровождается гололедом, поэтому следует носить удобную обувь, при необходимости - использовать специальные наклейки на обувь, а также не носить сумки и пакеты в двух руках. Кроме того, в морозную погоду, вообще не рекомендуется переносить тяжести в руках, так как они нарушают кровообращение. Лучше носить сумку на плече, или рюкзак за спиной.

При этом он добавил, что во время длительного пребывания на морозе периодически надо проверять чувствительность выступающих частей лица - кончика носа, щек, ушей, а также пальцев рук и ног. Если они потеряли чувствительность, и она не восстанавливается в течение 5-10 минут, значит, может понадобиться медицинская помощь.

В таком случае, прежде всего, надо обязательно зайти в теплое помещение, где укрыть замерзшую часть тела теплым одеялом или шарфом, не используя для обогрева какие-либо электрические нагреваютельные устройства. Также не стоит опускать конечности в гарячую воду. Если это не помогает, надо уже немедленно обращаться в травмпункт за медицинской помощью.

Наибольшую же опасность на морозе составляет алкоголь, при употреблении которого теряется адекватное ощущение температуры, быстро теряется тепло, и человек быстрее может переохладиться.

Чтобы уберечься от возможного переохлаждения, следует носить пространстве и теплые обувь и одежду, одевать термобелье, а также снять металлические украшения.

Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.

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