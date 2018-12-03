В Україну йде відлига

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Синоптики прогнозують на більшій території України, крім східних областей, мокрий сніг з дощем, ожеледицю і відлигу внаслідок підвищення денної температури до +2-6 градусів. Про це повідомив Український гідрометцентр, передає УНН. 

“4-5 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, 5 грудня і в північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на решті території без опадів. У більшості областей вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

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Температура повітря вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла (вдень 4 грудня у південних і західних областях 1-6 градусів тепла), вітер південний, 5 грудня на заході північно-західний, 5-10 м/с. 4 грудня у східній частині вночі 6-11 градусів морозу, вдень — 0-5 градусів морозу. 

Крім того, 6-7 грудня очікується подекуди мокрий сніг та дощ. Температура вночі становитиме 0-6 градусів морозу (6 грудня на сході до 9 морозу), вдень — від 3 градусів морозу до 3 тепла; у південній частині вночі від 4 морозу до 2 тепла, вдень 0-6 градусів тепла.

4-5 грудня у Києві та області передбачається хмарна погода із проясненнями. 4 грудня — без опадів, 5 грудня — мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.

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6-7 грудня — часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі 1-6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

Нагадаємо, на 3 грудня в Україні прогнозували до 12 градусів морозу, у Києві - туман та ожеледицю. З 14 листопада в Україні панує метеорологічна зима. 

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У таких умовах водіям радять дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, виїжджати на зимовій шині.

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Для пішоходів варто ходити не поспішаючи, у зручному взутті, без високих підборів і платформ, враховувати, що гальмівний шлях для водіїв під час гололедиці вкорочується у 4-5 разів. У разі падіння потрібно згрупуватись, і якщо падіння неуникне, випростувати тіло у напрямку вперед. Це необхідно для уникнення черепно-мозкових травм.

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