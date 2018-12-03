Водіїв попередили про слабку видимість на дорогах через туман

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На півночі та у центральних областях України у понеділок зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.