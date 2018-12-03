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Водіїв попередили про слабку видимість на дорогах через туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На півночі та у центральних областях України у понеділок зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"Вранці 3 грудня у північних та центральний областях місцями туман, видимість 200-500 м", - повідомили синоптики.

Зокрема, у столиці зранку у понеділок також очікується туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, 3 грудня очікується ожеледиця.

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