Водіїв попередили про слабку видимість на дорогах через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На півночі та у центральних областях України у понеділок зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Вранці 3 грудня у північних та центральний областях місцями туман, видимість 200-500 м", - повідомили синоптики.
Зокрема, у столиці зранку у понеділок також очікується туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, 3 грудня очікується ожеледиця.