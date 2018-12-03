Водителей предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На севере и в центральных областях Украины в понедельник утром будет наблюдаться туман, из-за чего видимость, в частности, на дорогах будет ограничена 200-500 метрами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"Утром 3 декабря в северных и центральных областях местами туман, видимость 200-500 м", - сообщили синоптики.
В частности, в столице утром в понедельник также ожидается туман, видимость 200-500 м.
Напомним, 3 декабря ожидается гололедица.