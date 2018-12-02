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Українців попередили про ожеледицю та туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Завтра на всій території країни ожеледиця. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.

Українців попередили про ожеледицю та туман

"3 грудня в Україні без опадів, лише у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, місцями у центральних та східних областях 13-15°, вдень 0-5° морозу; у західних та південних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - сказано в повідомлені. 

 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу через ожеледицю в Києві травмувалося 65 людей

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних в Україну прийде потепління

Як повідомляв УНН, з початку минулої доби, як почався снігопад, на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими.

В одній із шкіл міста Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.

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