Украинцев предупредили о гололедице и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Завтра на всей территории страны гололедица. Ночью и утром в западной части местами туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.
"3 декабря в Украине без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15- 20 м/с. Температура ночью 7-12 ° мороза, местами в центральных и восточных областях 13-15 °, днем 0-5 ° мороза; в западных и южных областях ночью 3-8 ° мороза, днем 0-5 ° тепла", - сказано в сообщении.
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Напомним, синоптики предупреждали, что на выходных в Украине придет потепление.
Как сообщал УНН, с начала прошліх суток, как начался снегопад, в Киевской области произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, три из которых - с пострадавшими.
В одной из школ города Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.