В Украину прибыла третья партия служебных собак из Европы

ukru
15:57 • 23148 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 59923 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 83567 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 66453 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 69291 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106468 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129051 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 162419 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193923 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137089 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 35503 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 117616 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 102379 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 84604 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 66813 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 162419 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193923 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137089 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143855 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 15588 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 66813 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 117616 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153881 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160881 просмотра
Актуальное
В Украину прибыла третья партия служебных собак из Европы

В Украину прибыла третья партия служебных собак из Европы

Киев • УНН

 • 1513185 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во Львов прибыла третья партия служебных собак из стран Европы по инициативе «Фонда Говарда Баффета». Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что кинологические центры полиции Волынской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Херсонской, Черниговской и Кировоградской областей пополнятся собаками породы «немецкая овчарка» и «малинуа» (бельгийская овчарка) в возрасте от одного года.

Все щенки прошли базовый курс дрессировки. В дальнейшем их ждет специальное обучение, после чего собаки будут помогать в проведении разминирования, поиска взрывчатых и наркотических веществ, а также выполнении других задач на деоккупированных территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли 6 щенков

Кроме собак, полицейские кинологи также получили необходимые аксессуары для ухода за ними, корма, амуницию, учебное и тренировочное оборудование и тому подобное.

Цитата

«От имени нашей службы хочу искренне поблагодарить наших зарубежных партнеров за помощь и поддержку в это трудное для Украины время», - отметила начальник Отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины подполковник полиции Светлана Коломиец.

В целом, в рамках этой инициативы украинские правоохранители должны получить 100 служебных собак из разных стран Европы. Первые две партии прибыли в Украину 31 июля и 21 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы