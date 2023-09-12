В Украину прибыла третья партия служебных собак из Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во Львов прибыла третья партия служебных собак из стран Европы по инициативе «Фонда Говарда Баффета». Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
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Отмечается, что кинологические центры полиции Волынской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Херсонской, Черниговской и Кировоградской областей пополнятся собаками породы «немецкая овчарка» и «малинуа» (бельгийская овчарка) в возрасте от одного года.
Все щенки прошли базовый курс дрессировки. В дальнейшем их ждет специальное обучение, после чего собаки будут помогать в проведении разминирования, поиска взрывчатых и наркотических веществ, а также выполнении других задач на деоккупированных территориях.
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Кроме собак, полицейские кинологи также получили необходимые аксессуары для ухода за ними, корма, амуницию, учебное и тренировочное оборудование и тому подобное.
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«От имени нашей службы хочу искренне поблагодарить наших зарубежных партнеров за помощь и поддержку в это трудное для Украины время», - отметила начальник Отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины подполковник полиции Светлана Коломиец.
В целом, в рамках этой инициативы украинские правоохранители должны получить 100 служебных собак из разных стран Европы. Первые две партии прибыли в Украину 31 июля и 21 августа.