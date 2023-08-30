Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли 6 щенков

Детали

Сообщается, что информация об возгорании к спасателям поступила в 02:40 30 августа. Из-за позднего информирования о пожаре на момент прибытия огнеборцев ресторан и крыша уже были полностью охвачены огнем.

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Во время работы вдруг сотрудники ГСЧС услышали лай щенков. Из-под сложенных дров достали пушистика и поняли, что там есть еще. Вытаскивали одного за другим, а их “мать” – охранница ресторанного комплекса – тем временем бегала вокруг спасателей и с благодарностью наблюдала, как спасают ее малышей. В общем, спасены все шесть пушистиков, сообщили в службе.

Пожар ликвидирован в 03:50. Пожарные не допустили распространения пламени на соседние здания заведения и лесной массив. Причина пожара устанавливается.

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