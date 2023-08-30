Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 6 цуценят

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Зазначається, що повідомлення про загорання до надзвичайників надійшло о 02:40 30 серпня. Через пізнє інформування про пожежу на момент прибуття вогнеборців ресторан та дах вже були повністю охоплені вогнем.

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Під час роботи раптом надзвичайники почули скавчання цуценят. З-під складених дров дістали пухнастика та зрозуміли, що там є ще. Витягали одного за одним, а їхня “мати” – охоронниця ресторанного комплексу – тим часом бігала навколо рятувальників та з вдячністю спостерігала, як рятують її малят. Загалом, врятовані усі шість пухнастиків, повідомили у службі.

Пожежу ліквідовано о 03:50. Вогнеборці не допустили розповсюдження полум’я на сусідні будівлі закладу та лісовий масив. Причина пожежі встановлюється.

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