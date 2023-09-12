В Україну прибула третя партія службових собак з Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. До Львова прибула третя партія службових собак з країн Європи за ініціативи «Фонду Говарда Баффета». Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає УНН.
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Зазначається, що кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей поповняться собаками породи «німецька вівчарка» та «малінуа» (бельгійська вівчарка) віком від одного року.
Усі цуценята пройшли базовий курс дресирування. У подальшому на них чекає спеціальне навчання, після чого собаки допомагатимуть у проведенні розмінувань, пошуку вибухових та наркотичних речовин, а також виконанні інших завдань на деокупованих територіях.
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Окрім собак, поліцейські кінологи також отримали необхідні аксесуари для догляду за ними, корми, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання тощо.
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«Від імені нашої служби хочу щиро подякувати нашим закордонним партнерам за допомогу та підтримку в цей важкий для України час», - зазначила начальник Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України підполковник поліції Світлана Коломієць.
Загалом, у рамках цієї ініціативи українські правоохоронці повинні отримати 100 службових собак з різних країн Європи. Перші дві партії прибули до України 31 липня та 21 серпня.