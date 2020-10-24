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В украинских больницах уже занято более 60% коек для больных COVID-19 - Степанов

В украинских больницах уже занято более 60% коек для больных COVID-19 - Степанов

Киев  •  УНН

 • 16892 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине уже занято 61% коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19. За сутки госпитализировали 1058 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас за прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 7014 человек. Это количество людей, у которых подтверждено COVID-19. Из них 325 детей, а также 276 медицинских работников. При этом, были госпитализированы 1058 человек. Это очень высокий показатель, вы видите, увеличивается количество людей, которые госпитализированы. У нас сегодня утром из общего количества коек в целом по стране занято около 61%. Мы считаем людей, наших пациентов, у которых уже подтверждено COVID-19 и у которых есть подозрение, но находящихся в больницах, в которых тяжелое течение болезни. Поэтому такое количество, такая заполненность коек. За последние сутки в Украине зафиксировано 125 летальных случаев", - сказал Степанов.

Он отметил, что за сутки выписаны 2177 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболело 337 тыс. 410 человек. Из них 20 тыс. 121 ребенок, а также 21 тыс. 160 медицинских работников", - добавил министр.

По его словам, в целом выздоровели 139 тыс. 755 пациентов, а летальных случаев 6289.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 67 тыс. 573 тестирования. Из них методом ПЦР за минувшие сутки мы сделали 41 тыс. 430 исследований. Это своеобразный рекорд, более 40 тыс. мы еще не делали... Методом ИФА было сделано 26 тыс. 143 тестирования", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 7 тысяч.

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