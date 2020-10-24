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В українських лікарнях вже зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19 - Степанов

В українських лікарнях вже зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19 - Степанов

Київ • УНН

 • 16892 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Україні вже зайнято 61% ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. За добу госпіталізували 1058 людей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас за минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 7014 осіб. Це кількість людей, в яких підтверджено COVID-19. З них 325 дітей, а також 276 медичних працівників. При цьому, було госпіталізовано 1058 людей. Це дуже високий показник, ви бачите, збільшується кількість людей, які госпіталізовані. У нас сьогодні на ранок із загальної кількості ліжок цілком по країні зайнято близько 61%. Ми рахуємо людей, наших пацієнтів, у яких вже підтверджено COVID-19 і у яких є підозра, але які перебувають у лікарнях, у яких є важкий перебіг хвороби. Тому така кількість, така заповненість ліжок. За останню добу в Україні зафіксовано 125 летальних випадків", — сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу одужало 2177 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіло 337 тис. 410 людей. З них 20 тис. 121 дитина, а також 21 тис. 160 медичних працівників", — додав міністр.

За його словами, загалом одужало 139 тис. 755 пацієнтів, а летальних випадків 6289.

"За попередню добу загалом було здійснено 67 тис. 573 тестування. Із них методом ПЛР за минулу добу ми зробили 41 тис. 430 досліджень. Це своєрідний рекорд, більше 40 тис. ми ще не робили... Методом ІФА було зроблено 26 тис. 143 тестування", — зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 337 тис. випадків COVID-19, за добу — понад 7 тисяч.

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