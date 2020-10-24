В Україні вже 337 тис. випадків COVID-19, за добу — понад 7 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Україні на 8:45 24 жовтня зафіксовано понад 337 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — у понад 7 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 337 410 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 7 014 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 289 людей, з них за добу — 125.
Одужали від хвороби вже 139 755 людей, з них за добу — 2 177.
Активних хворих на сьогодні 191 386, приріст за добу — 4 712.
Нагадаємо, всього у світі на COVID-19 інфіковано понад 42 млн людей, з них одужало понад 28,4 млн. Кількість померлих зросла до 1 143 291. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія та Росія.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.