Пандемія: число інфікованих COVID-19 у світі перевищило 42 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 42 114 524 людей, з них одужало 28 480 744. Кількість померлих зросла до 1 143 291.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 484 991), Індія (7 761 312), Бразилія (5 353 656), Росія (1 471 000), а також Франція (1 084 732), Аргентина (1 069 368) та Іспанія (1 046 132).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (223 914), Бразилії (156 471) та Індії (117 306).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 330 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 121. Одужали від хвороби понад 137,5 тис. людей, з них за добу — 2 680.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.