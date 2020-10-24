Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире превысило 42 млн

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 484 991), Индия (7 761 312), Бразилия (5 353 656), Россия (1 471 000), а также Франция (1 084 732), Аргентина (1 069 368) и Испания (1 046 132).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (223 914), Бразилии (156 471) и Индии (117 306).
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 330 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 121. Выздоровели — более 137,5 тыс. человек, из них за сутки — 2680.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.