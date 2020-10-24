В Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки — более 7 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине на 8:45 24 октября зафиксировано более 337 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более чем 7 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 337 410 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6289 человек, из них за сутки - 125.
Выздоровели от болезни уже 139 755 человек, из них за сутки - 2177.
Активных больных сегодня 191 386, прирост за сутки - 4712.
Напомним, всего в мире на COVID-19 инфицировано свыше 42 млн человек, из них выздоровели более 28,4 млн. Количество умерших возросло до 1143 291. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия и Россия.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.