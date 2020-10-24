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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66356 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92853 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104624 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124334 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100416 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101346 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103703 просмотра

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В Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки — более 7 тысяч

В Украине уже 337 тыс. случаев COVID-19, за сутки — более 7 тысяч

Киев  •  УНН

 • 36663 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине на 8:45 24 октября зафиксировано более 337 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более чем 7 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 337 410 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6289 человек, из них за сутки - 125.

Выздоровели от болезни уже 139 755 человек, из них за сутки - 2177.

Активных больных сегодня 191 386, прирост за сутки - 4712.

Напомним, всего в мире на COVID-19 инфицировано свыше 42 млн человек, из них выздоровели более 28,4 млн. Количество умерших возросло до 1143 291. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Украинские Национальные Новости

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