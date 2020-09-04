В Украине остановился рост количества безработных - Петрашко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине остановился рост количества безработных. Также отсутствует задолженность по выплате пособия по безработице. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Рост количества зарегистрированных безработных остановился. Регистрацию для безработных было максимально упрощено. Сейчас при максимально либеральном подходе цифра количества зарегистрированных в центрах занятости остановилась", - заявил Петрашко.
По его словам, чтобы предприятия не увольняли людей, правительство ввело программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов.
"Тем самым, нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", - отметил Игорь Петрашко.
Так, по состоянию на 3 сентября по программе по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней, добавил Петрашко.
Также он добавил, что в течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. Задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 3692 о предоставлении возможности за счет средств Фонда соцстраха финансировать расходы Государственной службы занятости.