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ВР ухвалила за основу законопроект щодо фінансування одноразової виплати по безробіттю

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3692 про надання можливості за рахунок коштів Фонду соцстраху фінансувати видатки державної служби зайнятості. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР ухвалила за основу законопроект щодо фінансування одноразової виплати по безробіттю

"Ми призупинили фінансування активних програм і їх не фінансуємо. Законопроектом пропонується розблокування активних програм, а також, щоб активізувати працевлаштування активних осіб. Так, до кінця поточного року залишок коштів у сумі 322 млн грн може бути спрямований на організацію безробітним підприємницької діяльності – 19,7 млн грн, професійне навчання безробітних – 144 млн грн…", - сказала під час обговорення законопроекту голова комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет на 2020 рік" щодо надання можливості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття здійснювати фінансування видатків для державної служби зайнятості. Ці кошти будуть спрямовані на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг.

Нагадаємо, коронакриза повпливала на ринок праці, станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців, з них 411 тис. отримують допомогу. На одне робоче місце претендує 9 громадян.

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