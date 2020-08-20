Дев’ять безробітних на місце: як змінився ринок праці в умовах коронакризи

"З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Наразі ситуація змінюється і поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій.

"Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тисяч… За п’ять місяців карантинних обмежень роботу вдалося знайти для 245 тис. громадян, з них – 168 тис. безробітних. У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5%, більше ніж у червні, та на 40% (або на 18 тисяч) більше, ніж у квітні поточного року. Станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних", - додали у повідомленні.

Зазначається, що станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж дату минулого року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян. Також до центрів зайнятості вже подано понад 220,5 тис. пакетів документів, прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365,6 тис. працівників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект закону про внесення змін до статті 47 "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю.