Уряд затвердив проект закону щодо надання допомоги по частковому безробіттю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив проект закону про внесення змін до статті 47 "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю. Відповідне рішення одноголосно підтримали на засіданні, передає кореспондент УНН.
"Пропонується надати Кабміну запроваджувати надання допомоги по часткову безробіттю не тільки у період карантину, а й в інші періоди, у разі необхідності", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Також було запропоновано визначити розмір, порядок і строки надання допомоги з урахуванням епідемічної ситуації та фінможливостей.
Документ було прийнято з доопрацюванням у дводенний термін.
Нагадаємо, Уряд планує розширити та закріпити на постійній основі програму по частковому безробіттю.