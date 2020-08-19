Уряд планує розширити та закріпити на постійній основі програму по частковому безробіттю

“За час коронакризи ми суттєво розширили програму по частковому безробіттю, що дозволило майже 400 тисячам українців зберегти свої робочі місця, а роботодавцям зберегти свій бізнес. Тому уряд пропонуватиме рішення, що додатково розширить програму і надасть можливість отримувати допомогу не лише у період діючого карантину, а і у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями, якщо вони матимуть місце”, — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що ця програма довела свою ефективність, тому цей механізм має бути продовжений та затверджений на постійній основі.

“Відповідний законопроект підготовлений Мінекономіки, і ми будемо пропонувати винесення його на розгляд комітетів і в зал парламенту”, — додав очільник уряду.

Нагадаємо, що в Україні програмою по частковому безробіттю зберегли 357 тис. робочих місць.



