В Україні програмою по частковому безробіттю зберегли 357 тис. робочих місць - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для понад 357 тисяч людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
"За програмою по частковому безробіттю станом на 3 серпня до центрів зайнятості роботодавцями подано понад 215,7 тис. пакетів документів, з яких понад 188 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами. Через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для понад 357 тисяч людей, з них 174,5 тисячі – ФОПи", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що програмою вже профінансовано 1 829,9 млн грн.
Лідерами за кількістю поданих заявок від підприємців залишаються роботодавці Харківської, Львівської, Донецької, Сумської та Чернівецької областей.
Варто зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні – 75 тисяч осіб, у липні – 68 тисяч.
Всього за період карантину, з 12 березня по 31 липня, статус безробітного отримали понад 395 тис. громадян. Від початку року працевлаштовано понад 370 тис. громадян, у тому числі за період карантину – 222 тисячі.
Зокрема, вдалось задіяти людей у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості – 14% та у сфері торгівлі – 13%.
Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, а це на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року.