В Україні програмою по частковому безробіттю зберегли 357 тис. робочих місць - Мінекономіки

"За програмою по частковому безробіттю станом на 3 серпня до центрів зайнятості роботодавцями подано понад 215,7 тис. пакетів документів, з яких понад 188 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами. Через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для понад 357 тисяч людей, з них 174,5 тисячі – ФОПи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що програмою вже профінансовано 1 829,9 млн грн.

Лідерами за кількістю поданих заявок від підприємців залишаються роботодавці Харківської, Львівської, Донецької, Сумської та Чернівецької областей.

Варто зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні – 75 тисяч осіб, у липні – 68 тисяч.

Всього за період карантину, з 12 березня по 31 липня, статус безробітного отримали понад 395 тис. громадян. Від початку року працевлаштовано понад 370 тис. громадян, у тому числі за період карантину – 222 тисячі.

Зокрема, вдалось задіяти людей у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості – 14% та у сфері торгівлі – 13%.

Нагадаємо, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, а це на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року.