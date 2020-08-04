В Украине программой по частичной безработице сохранили 357 тыс. рабочих мест - Минэкономики

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Киев  •  УНН

 • 12657 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"По программе по частичной безработице по состоянию на 3 августа в центры занятости работодателями подано более 215,7 тыс. пакетов документов, из которых более 188 тыс. - от ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тысяч человек, из них 174,5 тысячи - ФОПы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программой уже профинансировано 1 829,9 млн грн.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

Стоит отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч.

Всего за период карантина, с 12 марта по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. граждан. С начала года трудоустроено более 370 тыс. граждан, в том числе за период карантина - 222 тысячи.

В частности, удалось задействовать людей в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14% и в сфере торговли - 13%.

Напомним, с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, а это на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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