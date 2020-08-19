Правительство утвердило проект закона о предоставлении помощи по частичной безработице
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице. Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании, передает корреспондент УНН.
"Предлагается предоставить Кабмину вводить оказание помощи по частичной безработице не только в период карантина, но и в другие периоды, в случае необходимости", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Также было предложено определить размер, порядок и сроки предоставления помощи с учетом эпидемической ситуации и финвозможностей.
Документ был принят с доработкой в двухдневный срок.
Напомним, правительство планирует расширить и закрепить на постоянной основе программу по частичной безработице.