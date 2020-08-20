Девять безработных на место: как изменился рынок труда в условиях коронакризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Коронакризис повлиял на рынок труда, по состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев, из них 411 тыс. получают пособие. На одно рабочее место претендует 9 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости, размещенные на сайте правительства.
"С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Сейчас ситуация меняется и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий.
"Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 000 тысяч... За пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них - 168 тыс. безработных. В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в июне, и на 40% (или на 18 тысяч) больше, чем в апреле текущего года. по состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных", - добавили в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тысяч на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан. Также в центры занятости уже подано более 220,5 тыс. пакетов документов, принято 202 тыс. положительных решений для предоставления финансовой помощи 365,6 тыс. человек.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице.