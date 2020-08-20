Девять безработных на место: как изменился рынок труда в условиях коронакризиса

"С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация меняется и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий.

"Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 000 тысяч... За пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них - 168 тыс. безработных. В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в июне, и на 40% (или на 18 тысяч) больше, чем в апреле текущего года. по состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных", - добавили в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тысяч на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан. Также в центры занятости уже подано более 220,5 тыс. пакетов документов, принято 202 тыс. положительных решений для предоставления финансовой помощи 365,6 тыс. человек.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице.