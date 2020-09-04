В Україні зупинилося зростання кількості безробітних - Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні зупинилося зростання кількості безробітних. Також відсутня заборгованість з виплати допомоги з безробіття. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
“Зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Реєстрацію для безробітних було максимально спрощено. Наразі при максимально ліберальному підході цифра кількості зареєстрованих у центрах зайнятості зупинилася”, — заявив Петрашко.
За його словами, щоб підприємства не звільняли людей, уряд запровадив програму так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів.
“Тим самим, нам вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці, а скористалися в пікові часи цією програмою”, — зазначив Ігор Петрашко.
Так, станом на 3 вересня за програмою з часткового безробіття виплачено 2,3 млрд грн. Фінансування здійснюється кожні 10 днів, додав Петрашко.
Також він додав, що упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 7,5 млрд грн допомоги по безробіттю. Заборгованість з виплати допомоги з безробіття відсутня.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 3692 про надання можливості за рахунок коштів Фонду соцстраху фінансувати видатки державної служби зайнятості.