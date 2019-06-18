В Украине растет потребительское кредитование

"Потребительское кредитование и дальше стремительно растет: темп прироста необеспеченных гривневых кредитов домохозяйствам на текущие цели превышает 30% г/г восемь кварталов подряд. Сегмент сохраняет высокий потенциал развития: долговая нагрузка на сектор домохозяйств в целом невысокая, немного меньше, чем 10% годового дохода, хотя уровень закредитованности населения с низкими доходами значительно выше", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, потребительское кредитование высокоприбыльное, что делает его привлекательным для банков, однако они должны надлежащим образом учитывать и связанные с ним риски.

Напомним, украинцы взяли уже 73% запланированных на год "теплых кредитов".