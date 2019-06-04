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Українці взяли вже 73% запланованих на рік "теплих кредитів"

Українці взяли вже 73% запланованих на рік "теплих кредитів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. До початку літа за програмою "теплих кредитів" українські родини отримали вже 800 млн грн, що становить 72,73% від прогнозованих у 2019 році 1,1 млрд грн на енергоефективні заходи. Про це УНН повідомили у прес-службі Держенергоефективності.

"Із прогнозованих у 2019 році 1,1 млрд грн на енергоефективні заходи за програмою "теплих кредитів" сім’ями залучено вже майже 800 млн грн", - вказали у відомстві.

Загалом, за підсумками травня, як зазначається, сім’ї залучили близько 300 млн грн "теплих кредитів" для термомодернізації будинків, зокрема:

  • понад 145 млн грн – для ОСББ, що в 1,5 рази більше, ніж у попередньому місяці;
  • майже 140 млн грн – на утеплення приватних будинків, що майже вдвічі менше, ніж у квітні місяці, у зв’язку із вичерпанням бюджетного співфінансування за даним напрямом;
  • близько 10 млн грн – на твердопаливні котли.

"Враховуючи таку динаміку попиту, деякі банки вже завершили збирати заявки на кредитування", - додали у Держенергоефективності.

"Загалом, протягом весни 2019 року понад 80 тис. родин стали учасниками урядової програми, крім того участь у ній взяли 810 ОСББ", - зауважили у відомстві.

Як повідомляв УНН, на утеплення українських багатоповерхівок потрібно 50 млрд євро.

Українські Національні Новини

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