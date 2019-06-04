Українці взяли вже 73% запланованих на рік "теплих кредитів"

КИЇВ. 4 червня. УНН. До початку літа за програмою "теплих кредитів" українські родини отримали вже 800 млн грн, що становить 72,73% від прогнозованих у 2019 році 1,1 млрд грн на енергоефективні заходи. Про це УНН повідомили у прес-службі Держенергоефективності.