Украинцы взяли уже 73% запланированных на год "теплых кредитов"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. К началу лета по программе "теплых кредитов" украинские семьи получили уже 800 млн грн, что составляет 72,73% от прогнозируемых в 2019 году 1,1 млрд грн на энергоэффективные мероприятия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"С прогнозируемых в 2019 году 1,1 млрд грн на энергоэффективные мероприятия по программе "теплых кредитов" семьями привлечено уже почти 800 млн грн", - указали в ведомстве.
В целом, по итогам мая, как отмечается, семьи привлекли около 300 млн грн "теплых кредитов" для термомодернизации домов, в частности:
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- более 145 млн грн - для ОСМД, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем месяце;
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- почти 140 млн грн - на утепление частных домов, что почти вдвое меньше, чем в апреле, в связи с исчерпанием бюджетного софинансирования по данному направлению;
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- около 10 млн грн - на твердотопливные котлы.
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"Учитывая такую динамику спроса, некоторые банки уже завершили собирать заявки на кредитование", - добавили в Госэнергоэффективности.
"В целом, в течение весны 2019 года более 80 тыс. семей стали участниками правительственной программы, кроме того участие в ней приняли 810 ОСМД", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, на утепление украинских многоэтажек нужно 50 млрд евро.