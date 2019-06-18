В Україні зростає споживче кредитування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Споживче кредитування в Україні продовжує стрімко зростати. Про це йдеться в опублікованому Національним банком України Звіті про фінансову стабільність, передає УНН.
"Споживче кредитування й далі стрімко зростає: темп приросту незабезпечених гривневих кредитів домогосподарствам на поточні цілі перевищує 30% р/р вісім кварталів поспіль. Сегмент зберігає високий потенціал розвитку: боргове навантаження на сектор домогосподарств загалом невисоке, трохи менше, ніж 10% річного доходу, хоча рівень закредитованості населення з низькими доходами значно вищий", - йдеться у звіті.
Як зазначили в НБУ, споживче кредитування високоприбуткове, що робить його привабливим для банків, однак вони повинні належно враховувати й пов’язані з ним ризики.
Нагадаємо, українці взяли вже 73% запланованих на рік "теплих кредитів".