В Украине завершилась весенняя посевная
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Весенняя посевная кампания завершилась в Украине, посевная площадь, по предварительным данным, - на уровне 2018 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"По предварительным данным, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 года составляет в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года. Зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн га, технические - 9,2 млн га, что также на уровне прошлого года", - указали в министерстве.
Структура посевных площадей в последние годы, как отмечается, оптимизирована и значительных изменений не претерпит.
"Учитывая ход весенне-полевых работ и зимовку озимых культур, можно ожидать, что урожай ранних зерновых 2019 года будет не ниже прошлогоднего", - прокомментировал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий.
Напомним, в этом году ожидается увеличение урожая озимых зерновых.