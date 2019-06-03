В Украине завершилась весенняя посевная

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24053 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 62766 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116826 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110085 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144388 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130115 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Украине завершилась весенняя посевная

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Весенняя посевная кампания завершилась в Украине, посевная площадь, по предварительным данным, - на уровне 2018 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"По предварительным данным, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 года составляет в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года. Зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн га, технические - 9,2 млн га, что также на уровне прошлого года", - указали в министерстве.

Структура посевных площадей в последние годы, как отмечается, оптимизирована и значительных изменений не претерпит.

"Учитывая ход весенне-полевых работ и зимовку озимых культур, можно ожидать, что урожай ранних зерновых 2019 года будет не ниже прошлогоднего", - прокомментировал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий.

Напомним, в этом году ожидается увеличение урожая озимых зерновых.

Украинские Национальные Новости

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