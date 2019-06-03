В Україні завершилася весняна посівна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Весняна посівна кампанія завершилася в Україні, посівна площа, за попередніми даними, - на рівні 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
"За попередніми даними, вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2019 року становить в межах 27,7 млн га або на рівні 2018 року. Зернові культури посіяні на площі 14,8 млн га, технічні – 9,2 млн га, що також на рівні минулого року", - вказали у міністерстві.
Структура посівних площ в останні роки, як зазначається, оптимізована і значних змін не зазнає.
"З огляду на хід весняно-польових робіт та перезимівлю озимих культур, можна очікувати, що урожай ранніх зернових 2019 року буде не нижчим за минулорічний", - прокоментував заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій.
Нагадаємо, цього року очікується збільшення врожаю озимих зернових.