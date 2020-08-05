СБУ задержала пулеметчика "ДНР", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине задержали пулеметчика "ДНР", который участвовал в боях против ВСУ в районе Донецкого аэропорта. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
"В 2014 году житель Мариуполя добровольно вступил в ряды так называемого батальона "Восток". В "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков. В 2015 году злоумышленник покинул группировку и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали боевика после того, как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.
"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.
Как сообщал УНН, в Славянске будут судить "беркутовца" "ДНР" с позывным "Динозавр".