СБУ затримала кулеметника "ДНР", який брав участь у боях в районі Донецького аеропорту

"У 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого батальйону "Восток". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків. У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали бойовика після того, як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

"Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", – додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, у Слов’янську судитимуть "беркутівця" "ДНР" із позивним "Динозавр".