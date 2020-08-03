У Слов’янську судитимуть "беркутівця" "ДНР" із позивним "Динозавр"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Слов’янську за участь у незаконному збройному формуванні РФ заочно судитимуть "беркутівця" з позивним "Динозавр". Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області до Слов’янського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України стосовно чоловіка, який брав участь у незаконних збройних формуваннях РФ", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що у період з 2017 року по 2019 рік мешканець міста Коростишів Житомирської області з позивним "Динозавр" проходив добровільну службу у складі так званої 3-ї Окремої мотострілкової бригади "Беркут" 1 Армійського Корпусу "Народної міліції ДНР".
"Знаходячись у складі НЗФ РФ, зловмисник брав участь у бойових діях проти ЗСУ, а також здійснював бойові чергування на позиціях вказаної бригади. Наразі досудове розслідування завершено. За інкримінованими статтями обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі", – повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, заступнику командира роти бойовиків "ДНР" "Пятнашка" із позивним "Басмач" заочно оголошено про підозру за декількома статями Кримінального кодексу України.