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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102500 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 13:25 • 116400 просмотра

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В Славянске будут судить "беркутовца" "ДНР" с позывным "Динозавр"

В Славянске будут судить "беркутовца" "ДНР" с позывным "Динозавр"

Киев  •  УНН

 • 9378 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Славянске за участие в незаконном вооруженном формировании РФ будут заочно судить "беркутовца" с позывным "Динозавр". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в Славянский горрайонный суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины в отношении мужчины, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 2017-го по 2019 год житель города Коростышев Житомирской области с позывным "Динозавр" проходил добровольную службу в составе так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" 1-го армейского корпуса "Народной милиции ДНР".

"Находясь в составе НВФ РФ, злоумышленник участвовал в боевых действиях против ВСУ, а также совершал боевые дежурства на позициях указанной бригады. Сейчас досудебное расследование завершено. По инкриминируемым статьям обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, заместителю командира роты боевиков "ДНР" "Пятнашка" с позывным "Басмач" заочно объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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