В Славянске будут судить "беркутовца" "ДНР" с позывным "Динозавр"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Славянске за участие в незаконном вооруженном формировании РФ будут заочно судить "беркутовца" с позывным "Динозавр". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в Славянский горрайонный суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины в отношении мужчины, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 2017-го по 2019 год житель города Коростышев Житомирской области с позывным "Динозавр" проходил добровольную службу в составе так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" 1-го армейского корпуса "Народной милиции ДНР".
"Находясь в составе НВФ РФ, злоумышленник участвовал в боевых действиях против ВСУ, а также совершал боевые дежурства на позициях указанной бригады. Сейчас досудебное расследование завершено. По инкриминируемым статьям обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, заместителю командира роты боевиков "ДНР" "Пятнашка" с позывным "Басмач" заочно объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.