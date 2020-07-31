Бойовику "ДНР" із групи "Пятнашка" оголосили підозру

"Учаснику незаконних збройних формувань Російської Федерації заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, порушенні законів та звичаїв війни та незаконному позбавлення волі людини, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 146 КК України)", – йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Вагнер" і вибори: що відомо про російських бойовиків, затриманих у Білорусі.



Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році громадянин РФ вступив до лав НЗФ "Пятнашка" на окупованій частині Донецької області. Він особисто керував підрозділами бойовиків "ДНР", проводячи диверсійно-розвідувальні акції в місцях концентрації військового озброєння та техніки ЗСУ.

"Крім того, вказана особа із позивним "Басмач" брала участь у бойових діях проти ЗСУ у районі Савур-Могили, міст Іловайськ, Мар’їнка та у боях за міжнародний аеропорт "Донецьк" ім. С. Прокоф'єва. У 2015 році під його керівництвом у м. Дебальцеве захоплено у полон військовослужбовця Національної гвардії України, якого упродовж кількох місяців бойовики тримали в умовах, що принижують честь та гідність людини, майже без води і їжі у так званих підвалах та піддавали жорстокому поводженню", – повідомили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримання "вагнерівців" у Білорусі: більшість є у "Миротворці", частина – українці.

У відомстві додали, що наразі досудове розслідування триває. Проводяться розшукові дії для затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Мінську підтвердили участь затриманих "вагнерівців" у боях на Донбасі. Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків російської ПВК Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу.