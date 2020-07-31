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Бойовику "ДНР" із групи "Пятнашка" оголосили підозру

Бойовику "ДНР" із групи "Пятнашка" оголосили підозру

Київ • УНН

 • 18254 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Заступнику командира роти бойовиків "ДНР" "Пятнашка" із позивним "Басмач" заочно оголошено про підозру за декількома статями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.

"Учаснику незаконних збройних формувань Російської Федерації заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, порушенні законів та звичаїв війни та незаконному позбавлення волі людини, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 146 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році громадянин РФ вступив до лав НЗФ "Пятнашка" на окупованій частині Донецької області. Він особисто керував підрозділами бойовиків "ДНР", проводячи диверсійно-розвідувальні акції в місцях концентрації військового озброєння та техніки ЗСУ.

"Крім того, вказана особа із позивним "Басмач" брала участь у бойових діях проти ЗСУ у районі Савур-Могили, міст Іловайськ, Мар’їнка та у боях за міжнародний аеропорт "Донецьк" ім. С. Прокоф'єва. У 2015 році під його керівництвом у м. Дебальцеве захоплено у полон військовослужбовця Національної гвардії України, якого упродовж кількох місяців бойовики тримали в умовах, що принижують честь та гідність людини, майже без води і їжі у так званих підвалах та піддавали жорстокому поводженню", – повідомили у прокуратурі.

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У відомстві додали, що наразі досудове розслідування триває. Проводяться розшукові дії для затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Мінську підтвердили участь затриманих "вагнерівців" у боях на Донбасі. Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків російської ПВК Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу.

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