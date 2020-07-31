Боевику "ДНР" из группы "Пятнашка" объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Заместителю командира роты боевиков "ДНР" "Пятнашка" с позывным "Басмач" заочно объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Участнику незаконных вооруженных формирований Российской Федерации заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны и незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году гражданин РФ вступил в ряды НВФ "Пятнашка" на оккупированной части Донецкой области. Он лично руководил подразделениями боевиков "ДНР", проводя диверсионно-разведывательные акции в местах концентрации военного вооружения и техники ВСУ.
"Кроме того, указанное лицо с позывным "Басмач" участвовало в боевых действиях против ВСУ в районе Саур-Могилы, городов Иловайск, Марьинка и в боях за международный аэропорт "Донецк" им. С. Прокофьева. В 2015 году под его руководством в г. Дебальцево был захвачен в плен военнослужащий Национальной гвардии Украины, которого на протяжении нескольких месяцев боевики держали в условиях, унижающих честь и достоинство человека, почти без воды и пищи в так называемых "подвалах" и подвергали жестокому обращению", - сообщили в прокуратуре.
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В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводятся розыскные действия для задержания подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщал УНН, в Минске подтвердили участие задержанных "вагнеровцев" в боях на Донбассе. Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков российской ЧВК Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.