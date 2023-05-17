В Украине ввели единый подход к противоминной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине введен единый подход к выполнению в Украине мероприятий противоминной деятельности министерствами и другими органами исполнительной власти. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
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“Необходимость в таком едином подходе для увеличения потенциала Украины в сфере противоминной деятельности обусловлена масштабами загрязнения территорий взрывоопасными предметами в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Поэтому Минобороны разработало проект постановления, которое обеспечит взаимосогласованное выполнение мероприятий противоминной деятельности, формирование и реализацию государственной политики в этой сфере с учетом международных стандартов противоминной деятельности”, - прокомментировал постановление министр обороны Алексей Резников.
Детали
В постановлении определены полномочия ряда ведомств в сфере противоминной деятельности, обеспечивая выполнение мероприятий в соответствии с международными стандартами.
Разминированию подлежат потенциально загрязненные территории - те, на которых велись или ведутся активные боевые действия, которые находятся во временной оккупации и территории, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары. На деоккупированных территориях проводятся мероприятия нетехнического, технического обследования потенциально опасных участков и их маркировки, отмечают в Минобороны.
Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк отметил, что совершенствование процессов разминирования территории Украины происходит непрерывно: как практически, на местах, так и в нормативной плоскости. “Речь идет как о сегодняшних обстоятельствах, боевых действиях и ракетных обстрелах Украины россиянами, так и о создании благоприятных условий для послевоенного восстановления нашего государства”, - отметил Александр Павлюк.
Сейчас, как отмечает первый заместитель министра обороны, к выполнению мероприятий по разминированию в Украине привлекаются подразделения от Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
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Справочно
Для координации мероприятий противоминной деятельности Кабинет Министров Украины в 2021 году создал межведомственный вспомогательный орган, действующий по коллегиальному принципу под председательством министра обороны Украины.