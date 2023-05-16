В Херсонской области подросток за рулем трактора подорвался на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На Херсонщине, в Великоалександровской поселковой громаде, за рулем трактора, в поле, подорвался 17-летний парень. Полиция расследует обстоятельства. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.
Цитата
"В Великоалександровской общине на мине подорвался 17-летний подросток, который ехал на тракторе, к сожалению у него очень тяжелые ранения. Сейчас выясняются обстоятельства, почему он выехал управлять трактором на поле, которое еще не обследовано. Наши правоохранительные органы уже занимаются", - рассказал Толоконников.
Дополнение
По словам представителя Херсонской ОГА за минувшие сутки среди пострадавших в области зафиксировано шесть человек, а именно:
-
- Два человека в селе Станислав. После артобстрела, пострадали мужчина и женщина;
-
- В селе Томарино - два подрыва на мине;
-
- В селе Львове еще двое мужчин - 80-летний отец с 50-летним сыном получили ранения после прилета снаряда. Они получили ранения рук и ног и были доставлены в больницу.
-
Дополнение
По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил – 80 обстрелов, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 14 раз (60 снарядов). российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсон. Из-за российской агрессии шесть человек (из них один ребенок) получили ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В поселке Береславской громады на российской мине подорвался трактор: один человек травмирован