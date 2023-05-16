В Херсонской области подросток за рулем трактора подорвался на мине

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"В Великоалександровской общине на мине подорвался 17-летний подросток, который ехал на тракторе, к сожалению у него очень тяжелые ранения. Сейчас выясняются обстоятельства, почему он выехал управлять трактором на поле, которое еще не обследовано. Наши правоохранительные органы уже занимаются", - рассказал Толоконников.

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По словам представителя Херсонской ОГА за минувшие сутки среди пострадавших в области зафиксировано шесть человек, а именно:



Два человека в селе Станислав. После артобстрела, пострадали мужчина и женщина;



В селе Томарино - два подрыва на мине;



В селе Львове еще двое мужчин - 80-летний отец с 50-летним сыном получили ранения после прилета снаряда. Они получили ранения рук и ног и были доставлены в больницу.



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По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил – 80 обстрелов, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 14 раз (60 снарядов). российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсон. Из-за российской агрессии шесть человек (из них один ребенок) получили ранения.

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