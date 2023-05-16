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13 марта, 19:26 • 49288 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105100 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108041 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101891 просмотра

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13 марта, 10:29 • 95849 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110433 просмотра

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В Херсонской области подросток за рулем трактора подорвался на мине

В Херсонской области подросток за рулем трактора подорвался на мине

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. На Херсонщине, в Великоалександровской поселковой громаде, за рулем трактора, в поле, подорвался 17-летний парень. Полиция расследует обстоятельства. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

Цитата

"В Великоалександровской общине на мине подорвался 17-летний подросток, который ехал на тракторе, к сожалению у него очень тяжелые ранения. Сейчас выясняются обстоятельства, почему он выехал управлять трактором на поле, которое еще не обследовано. Наши правоохранительные органы уже занимаются", - рассказал Толоконников.

Дополнение

По словам представителя Херсонской ОГА за минувшие сутки среди пострадавших в области зафиксировано шесть человек, а именно:

  • Два человека в селе Станислав. После артобстрела, пострадали мужчина и женщина;
  • В селе Томарино - два подрыва на мине;
  • В селе Львове еще двое мужчин - 80-летний отец с 50-летним сыном получили ранения после прилета снаряда. Они получили ранения рук и ног и были доставлены в больницу.

Дополнение

По информации Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил – 80 обстрелов, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 14 раз (60 снарядов). российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в городе Херсон. Из-за российской агрессии шесть человек (из них один ребенок) получили ранения.

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