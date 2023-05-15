У селищі Береславської громади на російській міні підірвався трактор: один чоловік травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Херсонщині поблизу села Томарине Бериславської громади на російській міні підірвався трактор. Через це був травмований тракторист, який отримав травми голови та рук. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.
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"Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. Через детонацію 53-річний чоловік отримав травми голови та руки.
Стан потерпілого – стабільний. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Херсонській ОВА зазначили, що тільки за травень це вже четвертий випадок підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією.
Нагадаємо
В Ізюмі Харківської області, вранці, 11 травня, чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка".