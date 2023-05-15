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У селищі Береславської громади на російській міні підірвався трактор: один чоловік травмований

У селищі Береславської громади на російській міні підірвався трактор: один чоловік травмований

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. На Херсонщині поблизу села Томарине Бериславської громади на російській міні підірвався трактор. Через це був травмований тракторист, який отримав травми голови та рук. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.

Цитата

"Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. Через детонацію 53-річний чоловік отримав травми голови та руки.

Стан потерпілого – стабільний. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Херсонській ОВА зазначили, що тільки за травень це вже четвертий випадок підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією.

Нагадаємо

В Ізюмі Харківської області, вранці, 11 травня, чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка".

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