В поселке Береславской громады на российской мине подорвался трактор: один человек травмирован

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"Тракторист наткнулся на взрывчатку во время проведения полевых работ. Из-за детонации 53-летний мужчина получил травмы головы и руки.

Состояние пострадавшего – стабильное. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Херсонской ОГА отметили, что только за май это уже четвертый случай подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией.

Напомним

В Изюме Харьковской области, утром, 11 мая, мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток".