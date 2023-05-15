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13 марта, 15:57 • 113681 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В поселке Береславской громады на российской мине подорвался трактор: один человек травмирован

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. На Херсонщине вблизи села Томарино Бериславской общины на российской мине подорвался трактор. Из-за этого был травмирован тракторист, который получил травмы головы и рук. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Цитата

"Тракторист наткнулся на взрывчатку во время проведения полевых работ. Из-за детонации 53-летний мужчина получил травмы головы и руки.

Состояние пострадавшего – стабильное. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Херсонской ОГА отметили, что только за май это уже четвертый случай подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией.

Напомним

В Изюме Харьковской области, утром, 11 мая, мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток".

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