В поселке Береславской громады на российской мине подорвался трактор: один человек травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На Херсонщине вблизи села Томарино Бериславской общины на российской мине подорвался трактор. Из-за этого был травмирован тракторист, который получил травмы головы и рук. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.
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"Тракторист наткнулся на взрывчатку во время проведения полевых работ. Из-за детонации 53-летний мужчина получил травмы головы и руки.
Состояние пострадавшего – стабильное. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Херсонской ОГА отметили, что только за май это уже четвертый случай подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией.
Напомним
В Изюме Харьковской области, утром, 11 мая, мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток".