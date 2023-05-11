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В Ізюмі вранці цивільний підірвався на міні-"пелюстці"

Київ • УНН

 • 733192 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. В Ізюмі Харківської області сьогодні вранці чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка", повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в місті Ізюм на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу", - повідомив голова ОВА.

Деталі

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області:

  • Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.
  • У селі Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що у Донецькій області. Окрім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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